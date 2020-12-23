Наркологические диспансеры Петербурга получили новое оборудование

Наркологические диспансеры Петербурга получили новое оборудование
"Главный упор надо сделать на раннее выявление наркопотребителей, активнее применять контратаки, разрабатывать методы пропаганды жизни без наркотиков", - заявил Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В среду, 23 ноября, губернатор Северной столицы Александр Беглов провел итоговое в 2020 году заседание антинаркотической комиссии.

В ходе совещания, передает пресс-служба Смольного, градоначальник и члены комиссии обсудили достигнутые результаты. В частности, Беглов рассказал о новом оборудовании, поставленном в наркологические диспансеры, которое позволяет определять факты употребления запрещенных веществ, а также о внесенных коррективах в оказании помощи наркозависимым.

Губернатор отметил важность профилактической работы, проводимой комиссией. Так, в ежегодном антинаркотическом месячнике в 2020 году участвовали свыше 400 тысяч представителей петербургской молодежи. По итогам заседания глава города поручил доработать перечень приоритетных направлений по реализации новой стратегии антинаркотической политики на ближайшие 10 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Беглова, все коронавирусные стационары Петербурга в полном объеме обеспечены лекарствами, необходимыми для лечения COVID-19.

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