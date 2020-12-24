Бывшая «Мисс мира» и супермодель из Аргентины погибла под колесами автобуса

Бывшая &#171;Мисс мира&#187; и супермодель из Аргентины погибла под колесами автобуса
Норма Каппальи родилась 20 сентября 1939 года. Фото: Википедия

В среду, 23 декабря, стало известно о трагической гибели аргентинской модели Нормы Каппальи, которая попала под колеса автобуса на остановке возле своего дома в Буэнос-Айресе. Женщине был 81 год.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось еще 17 декабря. Бывшая модель получила тяжелые травмы, однако осталась жива — практически неделю за её жизнь боролись медики, однако 22 декабря она скончалась в больнице. 28-летнего водителя автобуса, находившегося за рулем в момент происшествия, задержали, а транспортное средство конфисковали для дальнейшего расследования.

Напомним, что Норма Каппальи была победительницей конкурса «Мисс Мира» 1960 года, проходившего в Лондоне. Она стала первой аргентинкой, завоевавшей этот титул.

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