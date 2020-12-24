В Ленобласти задержали подозреваемых в похищении женщины в Сланцах

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Фото: pixabay

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Фото: pixabay

Следователи Кингисеппского района Ленобласти разбираются в похищении 30-летней женщины. По факту преступления задержаны двое ранее судимых подозреваемых, 45 и 43 лет.

Согласно материалам уголовного дела, 13 декабря 2020 года злоумышленники напали жертву, применив насилие, повалили её на пол и надели наручники, после чего посадили в автомобиль и увезли. Похитители избили пострадавшую и потребовали передать им 1 млн рублей. После того, как женщина перечислила им некоторую сумму, её выкинули из машину на обочину в окрестностях Петербурга.

Через несколько дней жертва похищения обратилась за помощью к правоохранителям. По подозрению в совершении преступления задержали двоих мужчин, 45 и 43 лет, оба имеют за плечами судимости. Возможных злоумышленников допрашивают, расследование продолжается.

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