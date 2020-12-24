Малышева рассказала, какие лекарства должны быть в новогодней аптечке

Малышева рассказала, какие лекарства должны быть в новогодней аптечке
Парацетамол, антигистаминные, нитроглицерин, таблетки от диареи - все это может пригодиться в период праздничных застолий. Фото: pixabay

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире своей передачи «Жить здорово!» на Первом канале назвала препараты, которые необходимо иметь под рукой в период новогодних праздников.

По словам специалиста, в новогодней аптечке обязательно должны быть сердечный аспирин и нитроглицерин в виде спрея или таблеток на случай ухудшения самочувствия из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, не будет лишним запастись антигистаминными препаратами или лекарствами, снимающими симптомы аллергии. Атипичную реакцию могу взывать орехи, молоко, яйца, рыба или цитрусовые. Шприцы-ручки с адреналином также могут спасти жизнь в случае анафилактического шока.

В перечень «новогодних» таблеток нужно включить и те, что борются с кишечными отравлениями, включая солевые растворы и лекарства против диареи. Обезвоживание, предупредила Малышева, также может оказаться смертельно опасной. Не нужно забывать и о таком простом, но важном средстве, как парацетамол, добавил её соведущий Дмитрий Шубин.

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