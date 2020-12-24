На территорию Китая упал «шикарный» метеорит

В среду, 23 декабря, в уезде Юйшу китайской провинции Цинхай в 2:25 по московскому времени сейсмологический центр страны зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит.

Других сведений о необычном природном явлении специалисты из Поднебесной на приводят. Зато прокомментировал падение метеорита кандидат физико-математических наук и доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета Серей Замоздра, изучавший также падение метеорита в Челябинской области в 2015 году.

Он назвал китайский суперболид «шикарным», объяснив свою оценку его длительной видимостью — 29 секунд. Эксперт также предположил, что небесное тело вошло почти по касательной, поскольку наклон траектории движения метеорита к горизонтали составил меньше 10 градусов, передает его слова РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в марте жителям Северной столицы довелось заметить в небе пролетающий метеор.