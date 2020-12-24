В пятницу жителям Петербурга обещают легкий мороз и снегопад

Петербуржцам стоит приготовиться к тому, что движение на дорогах завтра, возможно, будет осложнено выпавшим снегом. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржцам стоит приготовиться к тому, что движение на дорогах завтра, возможно, будет осложнено выпавшим снегом. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Практически полностью растаявший за сегодня снег на дорогах Петербурга вскоре снова вернется — завтра, 25 декабря, в Северной столице ожидается похолодание и снегопад.

В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах 0…-2 градусов. Ночью ветер будет южным, юго-восточным, а в дневное время сменит направление на восточный, северо-восточный, но однако на протяжении всего дня останется умеренным, 3-4 метра в секунду.

Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются и ночью, и днем. В связи с этим на дорогах возможно образование гололедицы и затрудненное движение в целом. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит около 748 мм рт. ст.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчера на Санкт-Петербург обрушился снежный циклон «Грета». Несмотря на плюсовую температуру, в городе весь день шел снег.