В Ленобласти заразились COVID-19 еще 230 человек

По данным оперативного штаба на субботу, 26 декабря, за сутки в Ленинградской области зафиксировали 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число заражений в 47 регионе увеличилось до 22 683 случаев, что составляет 0,03% от количества всех COVID-пациентов в стране. К счастью, за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии в Ленобласти скончались 227 человек — летальность в регионе составляет 1,00%.

Кроме того, по выздоровлению выписаны 215 пациентов. Нарастающим итогом с начала пандемии победили коронавирус 20 502 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за сутки COVID-19 выявили у 3 755 горожан. Всего в Северной столице с начала пандемии зарегистрировали 223 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией.