Картофель может оказаться опасным при гипертонии

Картофель может оказаться опасным при гипертонии
Картофель лучше есть вареным или приготовленным на пару. Фото: unsplash

Американские исследователи пришли к выводу, что употребление картофеля увеличивает риск повышения артериального давления.

Корнеплод богат витаминами, минералами, пищевыми волокнами и антиоксидантами, однако он оказывает благотворное влияние на организм только при правильном употреблении. Безопасным объемом, по мнению американских медиков, является 200-300 грамм не чаще двух раз в неделю, передает Express.

В противном случае, чрезмерное присутствие картофеля в меню может обернуться гипертонией. Четыре и более порции картофеля в неделю увеличивают риск повышенного давления на 11%. Эксперты полагают, что это связано с высокой гликемической нагрузкой корнеплод. При этом бороться с гипертонией лучше всего вареной прямо в кожуре свеклой или свекольным соком.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какая диета поможет быстро и безопасно подготовиться к Новому году.

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