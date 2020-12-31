Россияне признали «Холоп» и «Т-34» лучшими фильмами 2020 года

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, среди фильмов, увиденных в 2020 году, жителей России больше всего впечатлили две картины — комедия «Холоп» Клима Шипенко и военный боевик «Т-34» Алексея Сидорова.

Обе набрали одинаковое количество голосов — их выбрали 3% участников опроса. На втором месте оказались также два фильма — криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены» и спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх», за которе проголосовали 2% респондентов.

Учитывая, что «Т-34» вышел в 2019 году, а «Движение вверх» — в 2017-м, стоит отметить прорыв в онлайн-показах в условиях пандемии коронавируса. Многие зрители заново или впервые открыли для себя фильмы, вышедшие гораздо раньше. Среди сериалов зрительскую любовь завоевал «Пес» (6%), а также детективы «След», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы», набравшие по 2-3% голосов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самыми кассовыми рождественскими фильмами признаны «Гринч» и «Один дома».