Любовь Соболь выпустили из изолятора временного содержания

Юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь отпустили из изолятора после опроса в рамках уголовного дела о незаконном проникновении в квартиру.

Ранее Соболь доставили в отделение полиции для проведения опроса в рамках доследственной проверки. Следственным комитетом было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения).

По данным следствия, 21 декабря несколько человек, включая Соболь, пытались попасть в квартиру пожилой женщины. При этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. В результате Соболь удалось проникнуть в квартиру женщины.

Адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что она вышла на свободу, суд по мере пресечения не состоится, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве возбудили уголовное дело против Любови Соболь.