Россияне рассказали, какой суммой готовы помогать родителям

Россияне рассказали о финансовой помощи, которую оказывают своим родителям. Только 44% поддерживают родителей материально.

Об этом свидетельствует исследование дочерних компаний «Сбербанка». Как сообщают «Известия», 70% участников опроса считают, что родителям нужно помогать финансово. Но на деле родителей поддерживают лишь 44% россиян.

При этом женщины более ответственно относятся к помощи пожилым. Среди них переводить деньги готовы 71%, а среди мужчин — 65%. Чем старше участники опроса, тем более актуальна для них эта тема.

Россияне считают оптимальной суммой финансовой поддержки 10,3 тыс. рублей. Респонденты из Петербурга называют сумму в 15,3 тыс. рублей, а в Москве — 15 тыс. рублей.

На фактически респонденты переводят около 5,5 тыс. рублей в месяц или 66 тыс. рублей в год. Большинство опрошенных отмечают, что начали помогать родителям сразу после вуза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 60% россиян ждут повышения зарплаты в следующем году.