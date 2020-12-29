Защита учителей и извинения: как шло разбирательство после падения ученика из окна гимназии в Петербурге

В Петербурге закончилось почти трехмесячное разбирательство, которое началось после того, как из окна гимназии выпал ученик. Мальчик умер в больнице, а уголовное дело в отношении учительницы решили прекратить.

Накануне, 28 декабря, Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении классного руководителя одной из гимназий Татьяны Алыповой.

Преподавательницу обвиняли в «Халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».

Следователь, который подал в суд ходатайство, отметил, что женщина еще не привлекалась к уголовной ответственности. Он также указал полные обстоятельства происшествия и обратил внимание на то, что учитель попыталась загладить причиненный вред, принеся извинения.

Разбирательство трагедии с учеником гимназии на улице Профессора Попова продолжалось около трех месяцев. В начале октября днем в гимназии с углубленным изучением испанского и английского языков №67 из окна во время перемены выпал мальчик. Сообщалось, что ребенок был в кабинете на четвертом этаже, а учитель – в другом месте. Ребенок получил серьезные травмы, был госпитализирован, но умер спустя почти два месяца от полученных травм.

Вскоре после случившегося информацию об инциденте подтвердили в администрации Петроградского района. В тот же день прокуратура начала проверку, а потом было возбуждено и уголовное дело.

Происшествие широко обсуждалось в СМИ. Материалы в некоторых из них привлекли особое внимание. Так, после публикации «Фонтанки» к главному редактору Александру Горшкову обратились ученики 67-й гимназии. Они посчитали несправедливыми формулировки, которые использовались в материале по отношению к ученикам, некоторым учителям и директору этой гимназии.

Учителей после материала «Фонтанки» поддержали и выпускники – они распространили открытое письмо в социальных сетях.

Отметим, что по решению суда преподавательница должна будет заплатить штраф в 15 тысяч рублей.