В Совет директоров АО «ГАТР» вошел вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев

Вице-губернатор Северной столицы Валерий Пикалев стал членом Совета директоров Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР»).

Об этом во вторник, 29 декабря, уведомляет пресс-служба петербургской администрации. Пикалев занял место Бориса Петрова, покинувшего должность генерального директора акционерного общества. Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров.

На следующем совещании планируется определить председателя Совета. Губернатор Петербурга Александр Беглов выдвинул на эту должность кандидатуру Валерия Пикалева. Напомним, что чиновник контролирует и координирует работу Комитета по информатизации и связи, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге назначили нового председателя Комитета по делам записи актов гражданского состояния.