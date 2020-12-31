Анфиса Чехова рассказала об обмане с работой в новом телепроекте

Анфиса Чехова рассказала об обмане с работой в новом телепроекте
Анфиса Чехова. Фото: .instagram

Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась поклонникам на обман с работой на телевидении. Ей сначала предложил роль ведущей, а затем начали придумывать отговорки.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, некоторое время назад ей предложили стать героиней одного ТВ-проекта. Ей заверили, что канал уже на 90% утвердил ее кандидатуру, но она все равно должна самостоятельно снять пробы.

Позже Чеховой заявили, что съемки переносятся на январь, из-за чего пока согласования ведущих не будет. Однако телеведущая в это не поверила. Через соцсети она выяснила, что ее коллега, которая тоже была заявлена как соведущая шоу, уже снимается в проекте.

Телеведущая подчеркнула, что до сих пор в недоумении от того, что ей не сказали правду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анфиса Чехова поделилась секретами стройности.

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