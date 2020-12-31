Задержан подозреваемый в поджоге KIA в Кингисеппе

В Кингисеппском районе Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля марки KIA Sportage. Возбуждено уголовное дело.

Ранним утром в среду, 30 декабря в отдел полиции обратилась 48-летняя женщина, работающая контролером. Она заявила о поджоге авто, припаркованного у дома №21 по улице Воровского в Кингисеппе.

Как сообщили в Главно м управлении МЧС РФ по Петербургу и области, сильнее всего у иномарки пострадала левая передняя сторона. Сумма ущерба устанавливается.

Подозреваемого задержали в этот же день. Им оказался 39-летний мужчина. Уголовное дело возбудили по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после поджога автомобиля задержали буйного мужчину.