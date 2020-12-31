На Камышовой улице оцепили территорию из-за утечки газа из иномарки

На Камышовой улице оцепили территорию из-за утечки газа из иномарки
Территорию оцепили. Фото: "Дорожный инспектор" соцсеть "ВКонтакте"

В Приморском районе Петербурга оцепили территорию у одного из домов. Причиной таких мер стала утечка газа из автомобиля Daewoo.

Утечка была обнаружена около 10 утра сегодня, 31 декабря, у дома №50 по Камышовой улице. Кадрами с места происшествия поделились в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, в том числе полицейские и работники «ПетербургГаза».

«Никто не пострадал, утечку из газового оборудования устранили», — написали в группе.

Причина утечки выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Жукова проводилась проводилась эвакуация жильцов дома из-за утечки газа.

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новости СПб очевидцы утечка газа


 

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