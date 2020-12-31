На Камышовой улице оцепили территорию из-за утечки газа из иномарки

В Приморском районе Петербурга оцепили территорию у одного из домов. Причиной таких мер стала утечка газа из автомобиля Daewoo.

Утечка была обнаружена около 10 утра сегодня, 31 декабря, у дома №50 по Камышовой улице. Кадрами с места происшествия поделились в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, в том числе полицейские и работники «ПетербургГаза».

«Никто не пострадал, утечку из газового оборудования устранили», — написали в группе.

Причина утечки выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Жукова проводилась проводилась эвакуация жильцов дома из-за утечки газа.