На Камышовой улице оцепили территорию из-за утечки газа из иномарки

В Приморском районе Петербурга оцепили территорию у одного из домов. Причиной таких мер стала утечка газа из автомобиля Daewoo.
Утечка была обнаружена около 10 утра сегодня, 31 декабря, у дома №50 по Камышовой улице. Кадрами с места происшествия поделились в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».
На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, в том числе полицейские и работники «ПетербургГаза».
«Никто не пострадал, утечку из газового оборудования устранили», — написали в группе.
Причина утечки выясняется.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Жукова проводилась проводилась эвакуация жильцов дома из-за утечки газа.