Минкульт выделит Петербургу средства на развитие культурных учреждений

Полученные средства город направит на создание новых постановок и технического оснащение восьми детских и кукольных театров. Фото: Unsplash

Полученные средства город направит на создание новых постановок и технического оснащение восьми детских и кукольных театров. Фото: Unsplash

В 2021-2023 годах из федерального бюджета Санкт-Петербургу выделят субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Как сообщили в Смольном, в 2021 году объем финансовой поддержки составит 15 млн рублей, в 2022 и 2023 году — по 13 млн рублей.

Полученные средства город направит на создание новых постановок и технического оснащение восьми детских и кукольных театров.

Кроме того, в этом году город получит 230 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 20-ти детских школ искусств и училищ. В 2023 году на эти цели Петербургу выделят еще 214 млн рублей.

Также в этом году 37 млн рублей направят на капремонт Детской школы искусств «Охтинский центр эстетического воспитания».

Помимо этого, в 2022 году Смольному выделят 2,5 млн рублей на создание виртуального концертного зала в Государственной академической капелле Петербурга. Виртуальный зал даст возможность регулярно проводить трансляции филармонических концертов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получит деньги на поддержку бизнеса и газомоторное топливо.