Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков устроился работать на каток

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков сообщил, что из-за отсутствия выступлений в связи с пандемией коронавирусом устроился работать заливщиком катка. Об этом артист сообщил в видео у себя в Instagram.

«Корпоративов нет, вон, приходится заливать каток, подрядился», — говорится в посте.

По его словам, за такую работу «нормально платят».

«Работа хорошая, для детишек», — отметил Рожков.

Ранее участник шоу «Уральские пельмени» рассказал, как подрабатывал электриком. Рожков является электромонтером третьего разряда.

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Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что звезда шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов заявил, что может уйти работать на завод из-за нехватки денег на фоне коронавирусного карантина, который закрыл все концерты. Он отметил, что он всего лишь наемный актер, а не акционер или учредитель шоу.