Россиянам рассказали, как защититься от звонков мошенников

Россиянам рассказали, как защититься от звонков мошенников
Лучшим методом противостояния телефонным мошенникам остается бдительность. Фото: pixabay

Эксперт проект «Цифровой гражданин» Тимур Аймалетдинов перечислил способы защиты от звонков телефонных мошенников.

По словам специалиста, аферисты, как правило, собирают телефонные номера по двум каналам: через «слитые» клиентские базы банков, интернет-магазинов и платежных сервисов, а также с помощью «парсинга» — автоматического сбора номеров, находящихся в открытом доступе. Сопоставляя полученные сведения с другими базами данных, преступники могут получить довольно широкий набор личной информации о человеке.

Для предотвращения мошеннических звонков можно воспользоваться точечной блокировкой номеров, однако это может не сработать, поскольку злоумышленники прибегают к IP-телефонии и часто меняют номера. Также можно запретить звонки от всех неизвестных номеров, но тогда есть риск пропустить и деловой звонок. Кроме того, сейчас есть приложения, вычисляющие спам-звонки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что телефонный хулиган из Архангельска оставил ложное сообщение о минировании «Ленты» в Петербурге.

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