Россиянам рассказали, как защититься от звонков мошенников

Эксперт проект «Цифровой гражданин» Тимур Аймалетдинов перечислил способы защиты от звонков телефонных мошенников.
По словам специалиста, аферисты, как правило, собирают телефонные номера по двум каналам: через «слитые» клиентские базы банков, интернет-магазинов и платежных сервисов, а также с помощью «парсинга» — автоматического сбора номеров, находящихся в открытом доступе. Сопоставляя полученные сведения с другими базами данных, преступники могут получить довольно широкий набор личной информации о человеке.
Для предотвращения мошеннических звонков можно воспользоваться точечной блокировкой номеров, однако это может не сработать, поскольку злоумышленники прибегают к IP-телефонии и часто меняют номера. Также можно запретить звонки от всех неизвестных номеров, но тогда есть риск пропустить и деловой звонок. Кроме того, сейчас есть приложения, вычисляющие спам-звонки.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что телефонный хулиган из Архангельска оставил ложное сообщение о минировании «Ленты» в Петербурге.