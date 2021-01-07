Володин осудил слова британского посла о «победе» России в пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил слова посла Великобритании в США Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии.

По его словам, Пирс публично пожелала гражданам указанных стран «погибнуть от пандемии». Согласно данным, опубликованным на сайте нижней палаты парламента, политик выразил надежду на то, что у многих откроются глаза на политику Великобритании и их союзников.

Володин также отметил, что представитель Великобритании озвучила свое заявление в США — стране, которая «учит нас демократии и защите прав граждан». При этом ни один из представителей местной власти не осудил ее слова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональд Трамп назвал статистику по коронавирусу в США «сильно преувеличенной.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.