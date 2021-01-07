СК займется делом о стрельбе в подростка на Полюстровском

Следственный комитет Петербурга инициировал проверку по факту госпитализации 13-летнего мальчика. Он получил слепое пулевое ранение.

Инцидент произошел в среду, 6 января, в одном из домов по Полюстровскому проспекту. Как сообщает пресс-служба СК РФ по городу, в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также принято процессуальное решение.

Напомним, 13-летняя девочка выстрелила из пневматического оружия в сверстника во время игры. Пуля угодила прямо в голову.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ребенка, получившего ранение на Полюстровском проспекте, госпитализировали в Детскую городскую больницу №19. Ребенок находится в тяжелом состоянии.