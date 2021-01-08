В России выявили 23,6 тысяч новых COVID-пациентов за сутки

В России выявили 23,6 тысяч новых COVID-пациентов за сутки
Статистика показывает положительную динамику, однако радоваться и расслабляться еще очень рано. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

По данным оперативного штаба на утро пятницы, 8 января, на территории России за сутки обнаружено 23 652 случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.

Таким образом, с начала пандемии количество пациентов, столкнувшихся с ковидом, увеличилось до 3 335 794 человек. Зараженные выявлены в каждом регионе России без исключения. Кроме того, за минувшие сутки болезнь забрала жизни 454 людей. Нарастающим итогом число жертв коронавируса среди россиян достигло 60 911 человек.

Также за последние сутки были выписаны по выздоровлению 21 677 человек — немногим меньше, чем количество новых заражений. В общей сложности, число пациентов, благополучно справившихся с COVID-19 выросло до 2 731 129 человек7

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подхватили коронавирус более 3 тысяч горожан за сутки.

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В России выявили 23,6 тысяч новых COVID-пациентов за сутки