Названы случаи блокировки банковских счетов россиян

Названы случаи блокировки банковских счетов россиян
Россиянам могут блокировать счета. Фото: https://pixabay.com

Центральный банк России назвал условия, при которых россиянам могут заморозить проведения транзакций, отказать в них или вовсе разорвать договор с клиентом. Информация об этом появилась в документе на сайте Центробанка.

Документ содержит в себе поправки, которые объясняют все случаи блокировок счетов россиян. В список входит более 100 пунктов сомнительных операций. Именно они могут стать причиной «заморозки».

Например, в закон были добавлены нюансы о регулярных зачислениях средств от третьих лиц, а также их дальнейшее обналичивание. Кроме этого, теперь регуляторы могут отказать в транзакции, если она будет считаться сомнительной. Исполнительные листы предъявляются клиентам по завершении судебных разбирательств. Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом.

Данные нововведения начнут действовать в октябре 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что стали известны цены на новостройки Петербурга в 2021 году.

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