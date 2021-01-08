На Васильевском острове жилые дома оставили без отопления

В Василеостровском районе Петербурга в ряде жилых домов отключили отопление. Причиной стала коммунальная авария в пятницу, 8 января.
О прорыве трубы стало известно примерно в 11 утра. Дефект на распорядительной сети обнаружили на Наличной улице, 30. Чтобы ситуация не усугубилась, специалисты приняли решение заменить ненадежный участок трубопровода.
Ремонтные работы планируют завершить сегодня вечером, ближе к 19:30. К этому времени в дома петербуржцев вернется отопление. Ближайшие здания уже переведены на резервную схему подачи отопления, сообщили в пресс-службе «Теплосети».
В частности, снижение параметров подачи тепла могут почувствовать жильцы нескольких домов на Наличной и Нахимова, передает 78.ru.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Олеко Дундича из-за прорыва трубы образовался родник, который бьет второй день.