На Олеко Дундича из-за прорыва трубы образовался родник, который бьет второй день

На Олеко Дундича из-за прорыва трубы образовался родник, который бьет второй день
Прорыв трубы произошел среди ночи. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге за ночь произошла еще одна коммунальная авария. По словам местных жителей, там уже второй день вода выходит на поверхность.

Трубу прорвало в ночь на пятницу, 11 декабря, у дома №20 на Олеко Дундича. Кадрами с места происшествия поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Образовался родник», — написал автор записи.

Пользователь также пожаловался, что устранять аварию до сих пор никто не приехал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трубу с холодной водой прорвало на проспекте Просвещения. Владельцам припаркованных авто придется утром худо, потому что машины могут примерзнуть.

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На Олеко Дундича из-за прорыва трубы образовался родник, который бьет второй день