На Олеко Дундича из-за прорыва трубы образовался родник, который бьет второй день

В Петербурге за ночь произошла еще одна коммунальная авария. По словам местных жителей, там уже второй день вода выходит на поверхность.

Трубу прорвало в ночь на пятницу, 11 декабря, у дома №20 на Олеко Дундича. Кадрами с места происшествия поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Образовался родник», — написал автор записи.

Пользователь также пожаловался, что устранять аварию до сих пор никто не приехал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трубу с холодной водой прорвало на проспекте Просвещения. Владельцам припаркованных авто придется утром худо, потому что машины могут примерзнуть.