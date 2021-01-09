На Литейном ДТП с участием маршрутки: образовывается пробка

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пользователи шутят, что во всем виновато выглянувшее солнце.

В Санкт-Петербурге в центре города сегодня, 9 января, произошла авария с участием маршрутки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Литейного проспекте и улицы Белинского. Там столкнулись легковушка и маршрутка – что стало причиной пока что не выяснено. Пользователи шутят, что водителей ослепило солнце. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Известно лишь, что в результате инцидента образовался затор, который затрудняет движение в сторону Невского проспекта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный мигрант угнал автомобиль такси и попал на нем в ДТП на Суздальском. Машину вернули таксисту, а злоумышленника в сопровождении доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.