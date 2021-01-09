На Литейном ДТП с участием маршрутки: образовывается пробка

На Литейном ДТП с участием маршрутки: образовывается пробка
В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пользователи шутят, что во всем виновато выглянувшее солнце.

В Санкт-Петербурге в центре города сегодня, 9 января, произошла авария с участием маршрутки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Литейного проспекте и улицы Белинского. Там столкнулись легковушка и маршрутка – что стало причиной пока что не выяснено. Пользователи шутят, что водителей ослепило солнце. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Известно лишь, что в результате инцидента образовался затор, который затрудняет движение в сторону Невского проспекта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный мигрант угнал автомобиль такси и попал на нем в ДТП на Суздальском. Машину вернули таксисту, а злоумышленника в сопровождении доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп литейный проспект пробка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пассажирский самолет пропал с радаров в Индонезии
Басилашвили выписали из петербургской больницы после лечения COVID-19
Меркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемию
Ученые назвали новый признак онкологического заболевания
Аккаунты Трампа заблокировали в крупнейших соцсети
Появились подробности пожара в деревне Кальтино, который устроила ...
Создатель Natura Siberica не хотел оставлять наследство детям
Фильм «Последний богатырь собрал более миллиарда рублей в прокате