Жителей двух китайских городов попросили сидеть неделю дома из-за пандемии

Жителей двух китайских городов попросили сидеть неделю дома из-за пандемии
Пандемия продолжает уносить жизни. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Таким образом пытаются сдержать распространение инфекции.

Власти двух китайских городов попросили местных жителей в течение недели оставаться дома в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. На данный момент было проведено тестирования населения, эпидемиологическая обстановка продолжает вызывать тревогу.

Речь идет о Шицзячжуане и Синтае. В первом городе проживает 10,4 миллиона человек, а во втором – 7,4 миллиона. Сейчас в городах приостановлена работа общественного транспорта. В провинции, где находятся населенные пункты, выявлено за шесть дней 137 случаев заражения инфекцией и 197 бессимптомных носителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемию. По ее словам, немецкие медики работают на пределе возможностей, а последствия роста заболеваемости коронавирусом во время новогодних праздников трудно оценить.

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