Звезда «Уральских пельменей» устроился работать на парковку

Он совмещает новую занятость с работой заливщиком катков.

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков рассказал, что пандемия коронавируса оставила его без источника доходов. Артист не растерялся и устроился на новую работу и теперь он трудится на парковке. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Рожков паркует машины, моет их и чистит парковки. Он уверяет, что не планирует пока что возвращаться на сцену, потому что новая работа приносит ему много удовольствия. Артист добавил, что его устраивает зарплата. Он также работает заливщиком катков.

«Надоело мне это — душные залы, а тут воздух чистый, вода струится, лед прозрачный — прекрасная работа. Счастье, а не работа»,

— отметил он.

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