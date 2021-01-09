Обратившихся ко врачам петербуржцев с COVID-19 стало больше на 128%

За 9 января в больницы обратились 2033 коронавирусных больных. Фото: unsplash

За 9 января в больницы обратились 2033 коронавирусных больных. Фото: unsplash

В Северной столице наблюдается резкий рост количества ковид-больных, обращающихся ко врачам. За неделю их стало больше на 128%.

Как сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в Петербурге, неделю назад за медицинской помощью обратились 888 петербуржцев с подтвержденным ковидом. Это показатель, зафиксированный за одни сутки.

За 9 января в больницы обратились 2033 коронавирусных больных. Таким образом, за неделю рост составил 128,94%.

Выросло и количество госпитализированных взрослых за сутки — на 13% за неделю. За последние сутки были госпитализированы 725 человек.

Вместе с тем, в городе значительно выросло число петербуржцев, которым сняли диагноз COVID-19 после выздоровления и получения отрицательных результатов на ковид. За сутки выздоровел 1641 пациент, что на 73% выше показателей, зафиксированных неделей ранее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали, почему не хотят прививаться от COVID-19.