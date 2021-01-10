Инфекционист рассказал, где в Москве самый высокий риск заражения COVID-19

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, что транспорт является метом, где возникает наибольшая вероятность заразиться новой коронавирусом в Москве из-за скопления людей.

Он добавил, вагоны ездят «полными». Кроме того, люди стоят на платформах также стоят люди. По его словам, в автобусах также легко подхватить коронавирус, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в Москве зафиксировано 853 352 подтвержденных случая заражения коронавирусом. 11 873 человека, к сожалению, скончалось. Полное излечение от вируса на сегодня в столице зафиксировано у 688 061 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько примерно врачей переболели новой инфекцией в Москве. Точные цифры мэр города не назвал, однако отметил, что около половины медработников столкнулись с вирусом.