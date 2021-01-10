После ДТП проезжую часть на Вербной улице засыпало осколками

Утром 10 января в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей Kia Rio.

Легковушки не смогли разъехаться на пересечении Вербной улицы и Земского переулка.

«Два Рио встретились на пересечении Вербной улицы и Земского переулка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимками в Сети, одна из машин получила значительные повреждения. На снимках также видно, что проезжую часть засыпало осколками после аварии.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о массовом ДТП на планерной улице. Участниками аварии стали сразу четыре автомобиля.