После ДТП проезжую часть на Вербной улице засыпало осколками

После ДТП проезжую часть на Вербной улице засыпало осколками
ДТП на Вербной улице. Фото: vk.com/spb_today

Утром 10 января в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей Kia Rio.

Легковушки не смогли разъехаться на пересечении Вербной улицы и Земского переулка.

«Два Рио встретились на пересечении Вербной улицы и Земского переулка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимками в Сети, одна из машин получила значительные повреждения. На снимках также видно, что проезжую часть засыпало осколками после аварии.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о массовом ДТП на планерной улице. Участниками аварии стали сразу четыре автомобиля.

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