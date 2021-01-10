«Британский» штамм коронавируса добрался до Ирана

В Иране обнаружен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса.

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки рассказал, что положительный результат анализов получили четыре человека, сообщает РИА «Новости».

По его словам, пациенты являются родственникам. Семья недавно вернулась из Европы.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.