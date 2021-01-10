В новогодние праздники сделали прививку от коронавируса около 7 тысяч петербуржцев

Даже после вакцинации пожилым людям стоит соблюдать все меры безопасности. Фото: pixabay

Даже после вакцинации пожилым людям стоит соблюдать все меры безопасности. Фото: pixabay

В город поступило 22,6 тысяч комплектов доз вакцины от инфекции.

В Санкт-Петербурге в период с 1 по 9 января привились от коронавируса почти семь тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Доступ к препарату имеют медики, социальные работники, учителя, сотрудники силовых структур и средств массовой информации, а также петербуржцы старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Известно, что в Санкт-Петербург привезли 22 692 комплектов доз вакцины от коронавируса, которые распределены по поликлиникам. На данный момент доступно более 9,6 тысяч доз препарата. В скором времени ожидается поставка 88 тысяч доз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга договариваются о дополнительных поставках вакцины от коронавируса. Этому вопросу Беглов уделил время во время переговоров с министром здравоохранения.