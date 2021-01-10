В Петербурге резко снизилось число смертей от COVID-19

Возможно, жестокая вторая волна коронавируса все-таки начинает отступать в Северной столице — снижается не только число новых случаев заражения, но и количество смертей.

Так, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали только 50 умерших от коронавирусной инфекции. Для сравнения, накануне, 9 января, подтвердили смерть от COVID-19 69 человек. Пиковыми значениями смертности зимой стали 31 декабря и 3 января, когда погибли 84 и 80 пациентов соответственно.

Напомним, что за последние сутки в Северной столице также выявили 3 010 новых случаев заражения коронавирусом. Выписаны из больниц по выздоровлению за этот же промежуток времени 2 684 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что течение новогодних каникул привились от коронавируса около 7 тысяч жителей города на Неве.