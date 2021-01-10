Названа возможная причина крушения Boeing 737-500 в Индонезии

Самолет взлетал во время сильного дождя и гроз. Фото: Pixabay

Самолет взлетал во время сильного дождя и гроз. Фото: Pixabay

Инцидент могли спровоцировать погодные условия.

Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко предположил, какие могут быть причины крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщает «Российская газета».

Он отметил, что в день трагедии были непростые погодные условия: шел проливной дождь и была гроза. Мельниченко добавил, что есть информация, согласно которой после взлета самолета были слышны взрывы. Эксперт пока что не может говорить наверняка и убежден, что ситуацию прояснят бортовые самописцы.

Напоминаем, что все случилось 9 января недалеко от острова Лаки в Яванском море. На борту самолета находились 62 человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иностранцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета.