Врачи оценили состояние госпитализированной Фрейндлих

Оно остается стабильным на протяжении некоторого времени. Актриса выполняет все предписания врачей.

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих оценивают как стабильное, без изменений. Она выполняет все предписания врачей и не теряет надежду на восстановление. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя больницы, в которой лечится актриса.

«Состояние – стабильное, без изменений… Она усиленно занимается ЛФК и очень старается»,

— сказала собеседница агентства.

Напоминаем, что Фрейндлих госпитализировали 25 декабря, так как она заразилась коронавирусом. С 4 января врачи наблюдали незначительные улучшения в состоянии актрисы. Известно, что знаменитость активно общается с дочерью, которая также лежала в больнице из-за инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лия Ахеджакова опровергла информацию о госпитализации из-за коронавируса. По информации телеканала РЕН ТВ, Ахеджакова якобы попала в одно из медицинских учреждений Москвы еще 7 января.