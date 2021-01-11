Инфекционист назвала условие для остановки эпидемии коронавируса

Инфекционист назвала условие для остановки эпидемии коронавируса
При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова считает, что остановить пандемию коронавируса удастся при условии, если вакцинацию в короткие сроки пройдет три четверти населения.

По ее словам, при вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. При это важном, чтобы вакцинация была пройдена в сжатые сроки. В противном случае распространение коронавируса может стать постоянным процессом, сообщает РИА «Новости».

«Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончился», —отмечает специалист.э

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге в период с 1 по 9 января привились от коронавируса почти семь тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Доступ к препарату имеют медики, социальные работники, учителя, сотрудники силовых структур и средств массовой информации, а также петербуржцы старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

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