Пьяные посиделки закончились убийством в Выборгском районе

Пьяные посиделки закончились убийством в Выборгском районе
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства убийства в Выборгском районе.

По подозрению задержан мужчина 1996 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, в коммунальной квартире по Придорожной двое мужчин распивали алкоголь. Во время возникшей ссоры подозреваемый нанес ножевое ранение своему собутыльнику.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Невский районный суд в Петербурге вынес приговор Гамзату Алхаматову, который обвиняется в убийстве и последующем расчленении трупа, а также угоне иномарки Cadillac.

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