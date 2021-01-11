Пьяные посиделки закончились убийством в Выборгском районе

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства убийства в Выборгском районе.

По подозрению задержан мужчина 1996 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, в коммунальной квартире по Придорожной двое мужчин распивали алкоголь. Во время возникшей ссоры подозреваемый нанес ножевое ранение своему собутыльнику.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Невский районный суд в Петербурге вынес приговор Гамзату Алхаматову, который обвиняется в убийстве и последующем расчленении трупа, а также угоне иномарки Cadillac.