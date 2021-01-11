Тренер Туктамышевой Алексей Мишин заразился коронавирусом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин, под чьим руководством выступает чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, рассказал, что заразился коронавирусом.

Он рассказал о своем самочувствии.

» 3-го заболел, тест пока позитивный, аппетита нет, вкусов не ощущаю, но температуры тоже нет. Только слабость. Молиться богу надо, чтобы так переболеть коронавирусом», — сказал 79-летний (цитата по РИА «Новости»).

В России за минувшие сутки выявили 23 315 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве. Об этом стало известно в понедельник, 11 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, за весь период пандемии в России заболели 3 млн 425 тыс. 269 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус унес жизни еще 42 пациентов.