Тренер Туктамышевой Алексей Мишин заразился коронавирусом

Тренер Туктамышевой Алексей Мишин заразился коронавирусом
Алексей Мишин. Фото: instagram.com/mishincamps/

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин, под чьим руководством выступает чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, рассказал, что заразился коронавирусом.

Он рассказал о своем самочувствии.

» 3-го заболел, тест пока позитивный, аппетита нет, вкусов не ощущаю, но температуры тоже нет. Только слабость. Молиться богу надо, чтобы так переболеть коронавирусом», — сказал 79-летний (цитата по РИА «Новости»).

В России за минувшие сутки выявили 23 315 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве. Об этом стало известно в понедельник, 11 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, за весь период пандемии в России заболели 3 млн 425 тыс. 269 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус унес жизни еще 42 пациентов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 алексей мишин коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ушаковской набережной загорелся попавший в ДТП автомобиль
Комитет по молодежной политики Ленинградской области возглавит Марина Григорьева
Какой в Петербурге будет первая неделя после новогодних праздников
Следствие заинтересовалось гибелью петербурженки в ванной
В Ленобласти откроют 23 пункта вакцинации от коронавируса
Избившим полицейских петербуржцам дали условные сроки
Тренер Туктамышевой Алексей Мишин заразился коронавирусом
Болеющих школьников и учителей в Петербурге стало меньше после каникул