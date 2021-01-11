Болеющих школьников и учителей в Петербурге стало меньше после каникул

В Санкт-Петербурге после новогодних каникул в школах улучшилась ситуация с распространением коронавируса. Число болеющих ковидом учеников и учителей снизилось на треть.

Об этом стало известно в понедельник, 11 января. Как сообщили в городском комитете по образованию, в настоящее время на больничном находятся 2608 учеников, что составляет 0,5% от числа всех петербургских школьников. До новогодних праздников болеющих ребят было на 1069 больше.

Что касается педагогов, сейчас в школах отсутствуют 1142 учителя — 3,4% от общего числа сотрудников школ. В конце декабря болеющих учителей было на 444 больше.

В настоящее время в Петербурге насчитывается три класса, которые учатся дистанционно. Это означает, что на онлайн-обучении остаются 115 детей.

Отметим, что до каникул на дистанционку были переведены 289 классов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школы Петербурга будут работать в очном режиме.