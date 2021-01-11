Больше 8 тысяч петербуржцев госпитализировали с коронавирусом в праздники

В стационарах Петербурга находится 10 тыс. 218 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

В период с 31 декабря по 10 января, госпитализировали 8 тыс. 173 пациента с коронавирусом и пневмониями. Выписаны 7 тыс. 785 человек.

Отмечается, что развернуто 12 тыс. 378 коек. На сегодняшний день свободны 17,4% из них или 2 тыс. 160 мест. Число госпитализаций за неделю снизилось на 0,17%.

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3010 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник, 11 января, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией. На карантине находится 1747 человек. Из них 1478 — на самоизоляции, 269 человек – контактные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в больницах Ленобласти для лечение ковид-ковид пациентов развернуто 3 326 коек. Почти треть из них свободна. Об этом рассказал глава Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.