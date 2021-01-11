Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге впервые за месяц упала до минимума

Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге впервые за месяц упала до минимума
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

За последние сутки в Северной столице зарегистрировали смерти 42 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Это самый низкий показатель за последний месяц.

Как сообщает оперштаб, начиная с 13 декабря минувшего года в Петербурге суточная смертность держалась на уровне выше 55 человек и доходила до более чем 80 человек. Всего за время пандемии в Северной столице жертвами ковида стали 8420 пациентов.

Отметим, что суточная заболеваемость в городе, согласно последним данным, достигла 3004. Общее число зараженных петербуржцев превысило 279 тысяч с начала эпидемии. При этом за сутки поправились 1873 переболевших, всего выздоровело более 168 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше 8 тысяч петербуржцев госпитализировали с коронавирусом в праздники.

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