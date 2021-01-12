Ученые нашли оригинальный способ борьбы с коронавирусом

Ученые нашли оригинальный способ борьбы с коронавирусом
Коронавирус мутирует. Фото: pixabay

Группа российско-узбекских ученых нашла оригинальный метод борьбы с коронавирусом. Ученые предложили уничтожать новую коронавирусную инфекцию с помощью слабых доз радиации. Об этом сообщается на сайте Уральского федерального университета (УрФУ).

В частности, профессор УрФУ Анатолий Зацепин отмечает, что новый способ борьбы с COVID-19 заключается в воздействии радиации на пораженные и деформированные молекула РНК SARS-CoV-2, которые в тысячи раз чувствительней к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. По его словам, такой метод эффективен и для борьбы с другими инфекциями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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