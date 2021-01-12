Спасатели ночью тушили садовый дом в Путилово

Спасатели ночью тушили садовый дом в Путилово
Информации о пострадавших не поступало. Фото: архив МЧС

В ночь на 12 января в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. В селе Путилово загорелся садовый дом, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пламя охватило постройку общей площадью 48 кв. метров на Садовой улице.

Сообщение о пожаре поступило в 2:11. Справиться с огнем удалось к 3:17. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в общей сложности, за новогодние праздники в городе произошел 281 техногенный пожар, жертвами которых стали 9 человек, а еще 20 получили травмы.

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