«Один в кювете, второй на встречке, третий на обочине»: авария в Горелово собрала пробку

В Красносельском районе Петербурга столкнулись три легковушки. Дорожно-транспортное происшествие собрало серьезную пробку на Красносельском шоссе.
Об этом очевидцы сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Все случилось примерно в 8 часов 30 минут в поселке Горелово. Перед пересечением с Аннинским шоссе в сторону Петербурга столкнулись три автомобиля.
«Перед Аннинским шоссе в сторону Санкт-Петербурга один в кювете, второй на встречке, третий на обочине. Только что. Ещё знаки не выставили. Надеюсь, все живы», — написала петербурженка, ставшая свидетельницей аварии.
Другой очевидец написал в комментариях, что одним из автомобилей, попавших в ДТП, стала иномарка «Вольво». По его словам, в этой машине все «точно живы».
По данным сервиса «Яндекс.Карты», авария собрала полуторакилометровую пробку на Красносельском шоссе в сторону города.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Литейного моста машина реанимации чуть не устроила ДТП.