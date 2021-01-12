«Один в кювете, второй на встречке, третий на обочине»: авария в Горелово собрала пробку

&#171;Один в кювете, второй на встречке, третий на обочине&#187;: авария в Горелово собрала пробку
Массовое ДТП в Горелово собрало пробку в сторону Петербурга. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга столкнулись три легковушки. Дорожно-транспортное происшествие собрало серьезную пробку на Красносельском шоссе.

Об этом очевидцы сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Все случилось примерно в 8 часов 30 минут в поселке Горелово. Перед пересечением с Аннинским шоссе в сторону Петербурга столкнулись три автомобиля.

«Перед Аннинским шоссе в сторону Санкт-Петербурга один в кювете, второй на встречке, третий на обочине. Только что. Ещё знаки не выставили. Надеюсь, все живы», — написала петербурженка, ставшая свидетельницей аварии.

Другой очевидец написал в комментариях, что одним из автомобилей, попавших в ДТП, стала иномарка «Вольво». По его словам, в этой машине все «точно живы».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», авария собрала полуторакилометровую пробку на Красносельском шоссе в сторону города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Литейного моста машина реанимации чуть не устроила ДТП.

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