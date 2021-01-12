В Купчино мужчина устроил ДТП на угнанной машине

В полицию обратился руководитель отделения одного из финансовых учреждений и сообщил о том, что в ночь 11 января его знакомый угнал его машину.

По словам заявителя, злоумышленник, воспользовавшись тем, что он вышел из машины в магазин, оставив ключи, пересел на водительское сидение и от скрылся на принадлежащем заявителю автомобиле Kia Rio. После этого у дома 30 корп. 5 по улице Ярослава Гашека он врезался в припаркованную на проезжей части иномарку.

Водитель бросил машину и скрылся с места происшествия. Позже автомобиль со следами ДТП был обнаружен собственником. Полиция задержала 65-летнего мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сообщение о похищении поступило в отдел полиции 22 декабря. 43-летний мужчина рассказал, что в период с 18:00 21 декабря по 8:00 следующего дня неизвестный похитил «ВАЗ 21041», припаркованный у дома №108 по проспекту Ветеранов.