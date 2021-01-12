Более 16 тысяч военнослужащих ЗВО привились от COVID-19

Военнослужащих Западного военного округа прививают от коронавируса. Фото: скриншот из видео Gazeta.SPb в "ВКонтакте"

Военнослужащих Западного военного округа прививают от коронавируса. Фото: скриншот из видео Gazeta.SPb в "ВКонтакте"

Военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа с декабря участвуют в вакцинации от коронавирусной инфекции. За месяц прививки сделали более 16 тыс. 800 военных.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, в первую очередь вакцину получили военные медики, которые участвуют в диагностике и лечении больных ковидом, а также военнослужащим на дежурстве, командному составу. Также в приоритетном порядке привились военнослужащие батальонных тактических групп.

Вакцинацию проводят в соединениях и воинских частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в Петербурге, Москве, Ленинградской, Калининградской, Воронежской и других областях страны.

Военнослужащих прививают российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти откроют 23 пункта вакцинации от коронавируса.