Под Выборгом автомобиль наехал на мужчину, лежавшего на дороге поздним вечером

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Ленинградской области вечером 11 января произошла серьезная авария. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось на 41 километре автодороги «Подъезд к поселку Перово». Там автомобиль переехал мужчину, который по какой-то причине лежал на дороге. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «политравма». Он находится в реанимации. По предварительным данным, пешеход старше 40 лет. За рулем сидел 40-летний водитель.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

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