Каршеринг влетел в легковушку на пустой дороге на Дунайском

Каршеринг влетел в легковушку на пустой дороге на Дунайском
Место ДТП. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На Дунайском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием каршерингового авто. Машины столкнулись почти на пустой дороге.

Авария случилась сегодня в ночь на среду, 13 января. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Встретились два одиночества», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что каршеринг влетел в багажник другого авто. У арендованной машины оказалась сильно повреждена передняя часть.

Информация о состоянии водителей выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд троллейбусу на Ланском шоссе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп дунайский проспект новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Молодая жена Петросяна поразила поклонников своим преображением
Каршеринг влетел в легковушку на пустой дороге на Дунайском
В России объяснили рост цен на яйца
Легендарный детский хирург скончался от коронавируса в Петербурге
Столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд троллейбусу на Ланском
Спасатели достают людей из искореженного ВАЗ на Просвещения
Прилучный показал, что стало с его лицом после пластики
В Петербурге на 64% выросло число обратившихся за медпомощью горожан с COVID