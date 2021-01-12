Каршеринг влетел в легковушку на пустой дороге на Дунайском

На Дунайском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием каршерингового авто. Машины столкнулись почти на пустой дороге.

Авария случилась сегодня в ночь на среду, 13 января. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Встретились два одиночества», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что каршеринг влетел в багажник другого авто. У арендованной машины оказалась сильно повреждена передняя часть.

Информация о состоянии водителей выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд троллейбусу на Ланском шоссе.