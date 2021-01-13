Названы симптомы «британского» штамма коронавируса у детей

Стали известны симптома «британского» штамма коронавируса у детей. У большей половины заболевших детей наблюдаются усталость, многие становятся замкнутыми. У младенцев могут случаться приступы истерики и плача.

Более половины детей жаловались на головную боль, сообщает Express. Также при таком заболевании дети могут испытывать боль в животе.

При этом почти у половины детей поднимается температура выше 37 градусов. Об инфекции может говорит больное горло. Кроме того, около 35% заболевших сообщали о потере аппетита.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.